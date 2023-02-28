Журналистку Юлию Старостину оштрафовали на 50 тыс. рублей за «дискредитацию армии»‎

Корреспондент «Медиазоны»‎* из Тверского суда сообщил, что журналистку Юлию Старостину оштрафовали по статье о «дискредитации армии» на 50 тыс. рублей (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Карточку со своим делом она сама обнаружила в картотеке дел суда.

Силовики посчитали «дискредитацией»‎ высказывания Старостиной в эфире «Дождя»‎*. Она говорила, что чувствует ответственность за начавшиеся бои в Украине и считает, что необходимо делать то, что будет приближать их прекращение.

Защита настаивала на проведении лингвистической экспертизы, поскольку журналистка пользовалась своим конституционным правом на свободу самовыражения. Но судья отказала.

Весной 2022 года Юлия Старостина собирала через соцсети гуманитарную помощь, которую она отвозила в пункты размещения украинских беженцев в России.

*«Медиазону»‎ и «Дождь»‎ Минюст России считает «иноагентами»‎.