Военнослужащего на Камчатке приговорили к восьми годам за дезертирство

На Камчатке вынесли приговор военнослужащему Сергею Владимирову. За дезертирство и применение насилия к представителю власти (ст.338 и ст.318 УК) его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, передает «Кам24»‎.

По версии следствия, 9 октября Владимиров самовольно оставил место службы и скрылся. Его объявили в федеральный розыск. После тщетных попыток разыскать мужчину суд назначил обыск в его квартире

Во время обыска Владимиров распылил перцовый баллончик в сторону росгвардейца и пытался скрыться.

Владимиров утверждал, что его не должны были призывать по медицинским показаниям, поэтому он ушел с полигона Радыгино.