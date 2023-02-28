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Военнослужащего на Камчатке приговорили к восьми годам за дезертирство

28.02.2023

Также его признали виновным в применении насилия к представителю власти

На Камчатке вынесли приговор военнослужащему Сергею Владимирову. За дезертирство и применение насилия к представителю власти (ст.338 и ст.318 УК) его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, передает «Кам24»‎. 

По версии следствия, 9 октября Владимиров самовольно оставил место службы и скрылся. Его объявили в федеральный розыск. После тщетных попыток разыскать мужчину суд назначил обыск в его квартире 

Во время обыска Владимиров распылил перцовый баллончик в сторону росгвардейца и пытался скрыться. 

Владимиров утверждал, что его не должны были призывать по медицинским показаниям, поэтому он ушел с полигона Радыгино. 


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