Правозащитники потребовали освободить Идриса Арсамикова

Десять правозащитных организаций потребовали освободить Идриса Арсамикова, передает «Кавказский узел»‎*. Его задержали в Домодедово 16 февраля и передали чеченским силовикам. Никаких обвинений ему не предъявили. Где он сейчас — неизвестно.

Идрис Арсамиков возвращался в Россию на похороны отца. Из Домодедово он пытался уехать в Нидерланды: он жил там с 2018 года, после того как с помощью правозащитников выбрался из Чечни. На родине его пытали из-за гомосексуальной ориентации.

Правозащитники считают, что в Чечне ему грозит смертельная опасность. После задержания он записал видео, в котором говорит, что скоро женится и поедет в Украину на фронт и чтобы от него «отстали»‎. По мнению правозащитников, это обращение он записал под давлением.

Под обращением подписались Amnesty International, Human Rights Watch, COC Netherlands, Норвежский Хельсинкский комитет, The International Federation for Human Rights (FIDH), Всемирная организация против пыток, комитет «Гражданское содействие»*, кризисная группа СК SOS, Центр защиты прав человека «Мемориал»‎* и «Команда против пыток»‎. Они требуют как минимум раскрыть местонахождение Арсамикова.

«Арсамиков нуждается в защите права на личную неприкосновенность, необходимо обеспечить, чтобы он не подвергался пыткам и другим видам жестокого обращения. Также Арсамикову необходимо предоставить юриста»‎, — заявили правозащитники.

*«Кавказский узел»‎, «Мемориал»‎, «Гражданское содействие»‎ Минюст России считает «иноагентами»‎.