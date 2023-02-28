В Туапсе атакована нефтебаза

В Туапсе ночью атаковали нефтебазу. По официальным данным, был пожар в хозпостройке, его ликвидировали через 45 минут. ASTRA сообщила, что нефтебаза располагалась недалеко от казармы, ее атаковали дронами.

Администрация района сообщила, что пожар составил около 200 квадратных метров, пострадавших нет, нефтерезервуары не задеты, разлива нефтепродуктов нет.

ASTRA со ссылкой на свои источники сообщила, что базу атаковали два неустановленных летательных аппарата. От взрывов остались воронки глубиной около 1,5 метра.

Всего в 30 метрах от места взрывов находится казарма с военными МО РФ.

В администрации района предостерегают от «распространения фейков»‎, которые могут преследоваться по закону.