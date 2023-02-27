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#Новости

Главное в политике 27 февраля

27.02.2023

На фронте: в Киев приехала министр финансов США Джанет Йеллен, Пушилин говорит, что ВСУ могут окружить на севере Бахмута, в Украине вынесли приговоры двум российским военным
В России: умер политолог Глеб Павловский, в России вспоминают Бориса Немцова
Репрессии: Москалькова сказала, что получила и рассмотрела больше 50 жалоб от Навального**, Сафронова этапировали в колонию
В мире: Берлин отверг обвинения в давлении на Байдена о поставках танков, в Турции новое землетрясение

На фронте

  • В Киев с неожиданным визитом прибыла министр финансов Джанет Йеллен. Она подтвердила поддержку Киева. Также запланированы встречи с Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками. 

  • В Украине вынесли приговор двум российским военным, участвовавшим в обстреле жилых кварталов в городах Луганской области. 

  • За ночь Украину обстреляли 18 раз. Погибли два человека, еще шестеро ранены. Атакованы гражданские объекты, но Минобороны сообщило, что поражены центр радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом и центр «подготовки спецопераций Запад»‎ под Хмельницким. 

  • Глава «ДНР»‎ Денис Пушилин в эфире «России 24»‎ сказал, что украинские военные могут попасть в окружение в Бахмуте: для этого сложились благоприятные условия. 

  • Жены мобилизованных из Иркутской области передали уже третье с начала года обращение к Путину журналистам «Люди Байкала»‎. Резервисты говорят, что командование «ДНР»‎ угрожает им расстрелом, отправляет на штурм без подготовки: в расход, как пушечное мясо. 

  • Разведка Британии считает, что Россию могут беспокоить участившиеся атаки на Мариуполь. С 21 февраля была информация как минимум о 14 взрывах вокруг города. Взрывы были в том числе возле тайника с боеприпасами в аэропорту, топливных складов. Мариуполь с начала боев находится под российским контролем и стал важным логистическим путем для российских войск. 

  • Аналитики ISW отмечают, что Владимир Путин пытается избежать приказа о принудительной мобилизации с помощью формирования подразделений добровольцев и пополнения ЧВК «Вагнер»‎. Однако летом кампания по набору добровольцев провалилась — это привело к предыдущей мобилизации в сентябре 2022 года. Сейчас перед Путиным будет такой же сложный выбор, чтобы компенсировать ужасные потери. Если он будет упорствовать в своей решимости использовать военную силу, чтобы навязать свою волю Украине и Западу, то Россия может мобилизовать больше рабочей силы, и Путин, скорее всего, сделает это, но не сдастся. 

В России

  • От тяжелой болезни скончался политолог Глеб Павловский. Ему был 71 год. Как отметил его коллега Александр Кынев, в российской политической аналитике больше не осталось фигур такого масштаба. 

В последний год он много публиковался в The New Times

Транзит от путинизма к нормальности будет тяжелым

Не существует того языка, на котором с Путиным можно заключить мир

Идет самопоедание системы

У нас выживают только параноики

Не вижу ни одного сценария, который бы не заканчивался большой войной

  • В российских городах вспоминают Бориса Немцова. Его убили в Москве, у стен Кремля восемь лет назад. Цветы к портретам, памятникам репрессированным и другим мемориалам россияне возложили в Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Задержали только девушку в Москве: силовикам не понравился плакат «Борись»‎, который она принесла вместе с цветами.

«В ту ночь я пообещал себе никуда не уезжать из России, ничего не бояться и стоять на стороне правды, за которую Немцов отдал свою жизнь. Дай бог, чтобы мне хватило сил выдержать этот обет»‎, — вспомнил ночь убийства политик Илья Яшин*. 

  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не будет комментировать произошедшее на аэродроме Мачулищи под Минском. Канал BYPOL сообщил, что серьезно поврежден российский самолет. 

  • Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против соучастника убийства российских журналистов в ЦАР: Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Речь идет об Александре Сотове: он сменил фамилию и в списке значится как Александр Волхонский. Но ИНН у него остался прежним. 

  • В торговых центрах Петербурга, Курске, Новосибирске и Казани силовики устроили облавы на предполагаемых последователей подростковой аниме-субкультуры «ЧВК Рёдан». Вчера облавы были также в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. 

Репрессии

  • Журналиста Ивана Сафронова перевели в ИК-7 Красноярского края.

  • Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что от Алексея Навального** к ней поступило больше 50 обращений. Все их она рассмотрела, потому что каждый осужденный должен иметь «полный пакет прав»‎. Она добавила, что Запад требует от нее «стать оппозиционером»‎. 

  • Фигурант «тюменского дела»‎ Кирилл Брик внезапно отказался от услуг адвоката. Защитника предоставили соратники антифашистов, предыдущий адвокат призывал его подписать досудебное соглашение со следствием. 

  • В Москве по делу «Сети» прошли новые обыски‎, возбуждено новое уголовное дело. ФСБ проверяет на причастность к организации бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ, политзаключенного Азата Мифтахова. 

  • В Волгограде Денису Сердюку назначили четыре года колонии общего режима за поджог военкомата.

  • Режиссера Всеволода Лисовского второй раз арестовали на 15 суток. Поводом стало «неповиновение полиции»‎: по версии силовиков, он не стал садиться в машину полиции, после того как вышел после первых 15 суток ареста по тем же обвинениям. 

  • Археологу Евгению Круглову Омский областной суд утвердил приговор по делу о «фейках»‎. Его приговорили к восьми месяцам исправительных работ.

  • Лилии Чанышевой утвердили содержание под стражей до 3 апреля.

  • 69-летнего пенсионера Юрия Дробота из Новоалтайска оштрафовали по статье о «дискредитации»‎ армии за реакции в «Одноклассниках»‎.

В мире

  • Берлин опроверг заявление советника президента США Джейка Салливана о том, что решение о поставках танков Abrams президент США принял под давлением Германии. Представитель немецкого кабинета министров Вольфганг Бюхнер сказал, что решение было по обоюдному согласию сторон.

  • Жалобу главного редактора портала YoCity12 Сергея Мамаева коммуницировал ЕСПЧ. Главный редактор считает незаконным штраф изданию за использование материала иноагента без маркировки.

  • При крушении лодки с мигрантами у берегов Италии погибли 62 человека, включая 14 дней. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что среди пассажиров судна было более двух десятков пакистанцев. Спасатели сообщили, что на борту лодки также находилось много афганцев и несколько иранцев, передает Reuters.

  • В Турции новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Малатья. По информации «Анадолу»‎, пострадали два человека.



*Евгению Альбац, Андрея Колесникова, Илью Яшина Минюст России считает «иноагетами»‎.

**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.



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