Главное в политике 27 февраля

На фронте
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В Киев с неожиданным визитом прибыла министр финансов Джанет Йеллен. Она подтвердила поддержку Киева. Также запланированы встречи с Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.
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В Украине вынесли приговор двум российским военным, участвовавшим в обстреле жилых кварталов в городах Луганской области.
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За ночь Украину обстреляли 18 раз. Погибли два человека, еще шестеро ранены. Атакованы гражданские объекты, но Минобороны сообщило, что поражены центр радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом и центр «подготовки спецопераций Запад» под Хмельницким.
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Глава «ДНР» Денис Пушилин в эфире «России 24» сказал, что украинские военные могут попасть в окружение в Бахмуте: для этого сложились благоприятные условия.
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Жены мобилизованных из Иркутской области передали уже третье с начала года обращение к Путину журналистам «Люди Байкала». Резервисты говорят, что командование «ДНР» угрожает им расстрелом, отправляет на штурм без подготовки: в расход, как пушечное мясо.
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Разведка Британии считает, что Россию могут беспокоить участившиеся атаки на Мариуполь. С 21 февраля была информация как минимум о 14 взрывах вокруг города. Взрывы были в том числе возле тайника с боеприпасами в аэропорту, топливных складов. Мариуполь с начала боев находится под российским контролем и стал важным логистическим путем для российских войск.
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Аналитики ISW отмечают, что Владимир Путин пытается избежать приказа о принудительной мобилизации с помощью формирования подразделений добровольцев и пополнения ЧВК «Вагнер». Однако летом кампания по набору добровольцев провалилась — это привело к предыдущей мобилизации в сентябре 2022 года. Сейчас перед Путиным будет такой же сложный выбор, чтобы компенсировать ужасные потери. Если он будет упорствовать в своей решимости использовать военную силу, чтобы навязать свою волю Украине и Западу, то Россия может мобилизовать больше рабочей силы, и Путин, скорее всего, сделает это, но не сдастся.
В России
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От тяжелой болезни скончался политолог Глеб Павловский. Ему был 71 год. Как отметил его коллега Александр Кынев, в российской политической аналитике больше не осталось фигур такого масштаба.
В последний год он много публиковался в The New Times
Транзит от путинизма к нормальности будет тяжелым
Не существует того языка, на котором с Путиным можно заключить мир
У нас выживают только параноики
Не вижу ни одного сценария, который бы не заканчивался большой войной
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В российских городах вспоминают Бориса Немцова. Его убили в Москве, у стен Кремля восемь лет назад. Цветы к портретам, памятникам репрессированным и другим мемориалам россияне возложили в Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Задержали только девушку в Москве: силовикам не понравился плакат «Борись», который она принесла вместе с цветами.
«В ту ночь я пообещал себе никуда не уезжать из России, ничего не бояться и стоять на стороне правды, за которую Немцов отдал свою жизнь. Дай бог, чтобы мне хватило сил выдержать этот обет», — вспомнил ночь убийства политик Илья Яшин*.
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не будет комментировать произошедшее на аэродроме Мачулищи под Минском. Канал BYPOL сообщил, что серьезно поврежден российский самолет.
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против соучастника убийства российских журналистов в ЦАР: Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Речь идет об Александре Сотове: он сменил фамилию и в списке значится как Александр Волхонский. Но ИНН у него остался прежним.
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В торговых центрах Петербурга, Курске, Новосибирске и Казани силовики устроили облавы на предполагаемых последователей подростковой аниме-субкультуры «ЧВК Рёдан». Вчера облавы были также в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Репрессии
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Журналиста Ивана Сафронова перевели в ИК-7 Красноярского края.
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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что от Алексея Навального** к ней поступило больше 50 обращений. Все их она рассмотрела, потому что каждый осужденный должен иметь «полный пакет прав». Она добавила, что Запад требует от нее «стать оппозиционером».
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Фигурант «тюменского дела» Кирилл Брик внезапно отказался от услуг адвоката. Защитника предоставили соратники антифашистов, предыдущий адвокат призывал его подписать досудебное соглашение со следствием.
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В Москве по делу «Сети» прошли новые обыски, возбуждено новое уголовное дело. ФСБ проверяет на причастность к организации бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ, политзаключенного Азата Мифтахова.
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В Волгограде Денису Сердюку назначили четыре года колонии общего режима за поджог военкомата.
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Режиссера Всеволода Лисовского второй раз арестовали на 15 суток. Поводом стало «неповиновение полиции»: по версии силовиков, он не стал садиться в машину полиции, после того как вышел после первых 15 суток ареста по тем же обвинениям.
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Археологу Евгению Круглову Омский областной суд утвердил приговор по делу о «фейках». Его приговорили к восьми месяцам исправительных работ.
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Лилии Чанышевой утвердили содержание под стражей до 3 апреля.
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69-летнего пенсионера Юрия Дробота из Новоалтайска оштрафовали по статье о «дискредитации» армии за реакции в «Одноклассниках».
В мире
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Берлин опроверг заявление советника президента США Джейка Салливана о том, что решение о поставках танков Abrams президент США принял под давлением Германии. Представитель немецкого кабинета министров Вольфганг Бюхнер сказал, что решение было по обоюдному согласию сторон.
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Жалобу главного редактора портала YoCity12 Сергея Мамаева коммуницировал ЕСПЧ. Главный редактор считает незаконным штраф изданию за использование материала иноагента без маркировки.
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При крушении лодки с мигрантами у берегов Италии погибли 62 человека, включая 14 дней. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что среди пассажиров судна было более двух десятков пакистанцев. Спасатели сообщили, что на борту лодки также находилось много афганцев и несколько иранцев, передает Reuters.
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В Турции новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Малатья. По информации «Анадолу», пострадали два человека.
*Евгению Альбац, Андрея Колесникова, Илью Яшина Минюст России считает «иноагетами».
**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».