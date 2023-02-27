Главное в политике 27 февраля

На фронте

В Киев с неожиданным визитом прибыла министр финансов Джанет Йеллен. Она подтвердила поддержку Киева. Также запланированы встречи с Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

В Украине вынесли приговор двум российским военным, участвовавшим в обстреле жилых кварталов в городах Луганской области.

За ночь Украину обстреляли 18 раз. Погибли два человека, еще шестеро ранены. Атакованы гражданские объекты, но Минобороны сообщило, что поражены центр радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом и центр «подготовки спецопераций Запад»‎ под Хмельницким.

Глава «ДНР»‎ Денис Пушилин в эфире «России 24»‎ сказал, что украинские военные могут попасть в окружение в Бахмуте: для этого сложились благоприятные условия.

Жены мобилизованных из Иркутской области передали уже третье с начала года обращение к Путину журналистам «Люди Байкала»‎. Резервисты говорят, что командование «ДНР»‎ угрожает им расстрелом, отправляет на штурм без подготовки: в расход, как пушечное мясо.

Разведка Британии считает, что Россию могут беспокоить участившиеся атаки на Мариуполь. С 21 февраля была информация как минимум о 14 взрывах вокруг города. Взрывы были в том числе возле тайника с боеприпасами в аэропорту, топливных складов. Мариуполь с начала боев находится под российским контролем и стал важным логистическим путем для российских войск.

Аналитики ISW отмечают, что Владимир Путин пытается избежать приказа о принудительной мобилизации с помощью формирования подразделений добровольцев и пополнения ЧВК «Вагнер»‎. Однако летом кампания по набору добровольцев провалилась — это привело к предыдущей мобилизации в сентябре 2022 года. Сейчас перед Путиным будет такой же сложный выбор, чтобы компенсировать ужасные потери. Если он будет упорствовать в своей решимости использовать военную силу, чтобы навязать свою волю Украине и Западу, то Россия может мобилизовать больше рабочей силы, и Путин, скорее всего, сделает это, но не сдастся.

От тяжелой болезни скончался политолог Глеб Павловский. Ему был 71 год. Как отметил его коллега Александр Кынев, в российской политической аналитике больше не осталось фигур такого масштаба.

В последний год он много публиковался в The New Times

Транзит от путинизма к нормальности будет тяжелым

Не существует того языка, на котором с Путиным можно заключить мир

Идет самопоедание системы

У нас выживают только параноики

Не вижу ни одного сценария, который бы не заканчивался большой войной

В российских городах вспоминают Бориса Немцова. Его убили в Москве, у стен Кремля восемь лет назад. Цветы к портретам, памятникам репрессированным и другим мемориалам россияне возложили в Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Задержали только девушку в Москве: силовикам не понравился плакат «Борись»‎, который она принесла вместе с цветами.

«В ту ночь я пообещал себе никуда не уезжать из России, ничего не бояться и стоять на стороне правды, за которую Немцов отдал свою жизнь. Дай бог, чтобы мне хватило сил выдержать этот обет»‎, — вспомнил ночь убийства политик Илья Яшин*.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не будет комментировать произошедшее на аэродроме Мачулищи под Минском. Канал BYPOL сообщил, что серьезно поврежден российский самолет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против соучастника убийства российских журналистов в ЦАР: Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Речь идет об Александре Сотове: он сменил фамилию и в списке значится как Александр Волхонский. Но ИНН у него остался прежним.

В торговых центрах Петербурга, Курске, Новосибирске и Казани силовики устроили облавы на предполагаемых последователей подростковой аниме-субкультуры «ЧВК Рёдан». Вчера облавы были также в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Репрессии

Журналиста Ивана Сафронова перевели в ИК-7 Красноярского края.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что от Алексея Навального** к ней поступило больше 50 обращений. Все их она рассмотрела, потому что каждый осужденный должен иметь «полный пакет прав»‎. Она добавила, что Запад требует от нее «стать оппозиционером»‎.

Фигурант «тюменского дела»‎ Кирилл Брик внезапно отказался от услуг адвоката. Защитника предоставили соратники антифашистов, предыдущий адвокат призывал его подписать досудебное соглашение со следствием.

В Москве по делу «Сети» прошли новые обыски‎, возбуждено новое уголовное дело. ФСБ проверяет на причастность к организации бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ, политзаключенного Азата Мифтахова.

В Волгограде Денису Сердюку назначили четыре года колонии общего режима за поджог военкомата.

Режиссера Всеволода Лисовского второй раз арестовали на 15 суток. Поводом стало «неповиновение полиции»‎: по версии силовиков, он не стал садиться в машину полиции, после того как вышел после первых 15 суток ареста по тем же обвинениям.

Археологу Евгению Круглову Омский областной суд утвердил приговор по делу о «фейках»‎. Его приговорили к восьми месяцам исправительных работ.

Лилии Чанышевой утвердили содержание под стражей до 3 апреля.

69-летнего пенсионера Юрия Дробота из Новоалтайска оштрафовали по статье о «дискредитации»‎ армии за реакции в «Одноклассниках»‎.

В мире

Берлин опроверг заявление советника президента США Джейка Салливана о том, что решение о поставках танков Abrams президент США принял под давлением Германии. Представитель немецкого кабинета министров Вольфганг Бюхнер сказал, что решение было по обоюдному согласию сторон.

Жалобу главного редактора портала YoCity12 Сергея Мамаева коммуницировал ЕСПЧ. Главный редактор считает незаконным штраф изданию за использование материала иноагента без маркировки.

При крушении лодки с мигрантами у берегов Италии погибли 62 человека, включая 14 дней. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что среди пассажиров судна было более двух десятков пакистанцев. Спасатели сообщили, что на борту лодки также находилось много афганцев и несколько иранцев, передает Reuters.

В Турции новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Малатья. По информации «Анадолу»‎, пострадали два человека.

*Евгению Альбац, Андрея Колесникова, Илью Яшина Минюст России считает «иноагетами»‎.

**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.