Москалькова получила от Навального* больше 50 обращений

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что от Алексея Навального* к ней поступило больше 50 обращений. Все их она рассмотрела, передает ТАСС, потому что каждый осужденный должен иметь «полный пакет прав»‎.

По словам Москальковой, ни одно обращение не осталось без внимания, каждое проверялось прокуратурой и руководством ФСИН.

«Навальный*, как и любой другой человек в его положении, будучи осужденным, должен иметь полный пакет прав: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться. И 50 с лишним обращений, которые к нам поступали, — ни одно из них не осталось без внимания, каждое проверялось прокуратурой, руководством Федеральной службы исполнения наказаний»‎, — цитирует омбудсмена ТАСС.

Санкции, которые ввели против него она назвала инструментом давления. По ее словам, на Западе хотят, чтобы она «поступала так, как они хотят, а именно — осуждала власть и выступала против Крыма, чтобы фактически стала институтом оппозиционности в России»‎.

В связи с тем, что она недостаточно защищает Навального*, в Глобальный альянс национальных учреждений по защите прав человека поступило письмо с требованием «снять с нее статус А»‎. Его установили в ООН. Такое «принуждение стать оппозиционером»‎ она назвала покушением на свободу совести.

*Алексея Навального российские власти считают «экстремистом и террористом»‎.