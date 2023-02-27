Москалькова получила от Навального* больше 50 обращений

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что от Алексея Навального* к ней поступило больше 50 обращений. Все их она рассмотрела, передает ТАСС, потому что каждый осужденный должен иметь «полный пакет прав».
По словам Москальковой, ни одно обращение не осталось без внимания, каждое проверялось прокуратурой и руководством ФСИН.
«Навальный*, как и любой другой человек в его положении, будучи осужденным, должен иметь полный пакет прав: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться. И 50 с лишним обращений, которые к нам поступали, — ни одно из них не осталось без внимания, каждое проверялось прокуратурой, руководством Федеральной службы исполнения наказаний», — цитирует омбудсмена ТАСС.
Санкции, которые ввели против него она назвала инструментом давления. По ее словам, на Западе хотят, чтобы она «поступала так, как они хотят, а именно — осуждала власть и выступала против Крыма, чтобы фактически стала институтом оппозиционности в России».
В связи с тем, что она недостаточно защищает Навального*, в Глобальный альянс национальных учреждений по защите прав человека поступило письмо с требованием «снять с нее статус А». Его установили в ООН. Такое «принуждение стать оппозиционером» она назвала покушением на свободу совести.
*Алексея Навального российские власти считают «экстремистом и террористом».