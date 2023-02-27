В Волгограде Дениса Сердюка приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата

В Волгограде суд вынес приговор Денису Сердюку. Суд назначил ему четыре года колонии общего режима за поджог военкомата. Его дело квалифицировали по статьям о хулиганстве и повреждении чужого имущества (ст.213 и ст.167 УК), передает «ОВД-Инфо»‎*.

Общее наказание было больше: по первой статье назначили 3,5 года, а по второй — 3 года колонии. Суд учел срок в СИЗО с 24 мая 2022 года.

Помимо этого, Сердюк должен будет выплатить 923 тыс. рублей Минобороны. В счет компенсации вреда реализуют изъятый у него при обыске ноутбук.

Мужчина кинул в военкомат зажигательную смесь 15 мая. На суде он признал вину и сказал, что таким импульсивным способом он хотел выразить свою гражданскую позицию. Обвинение требовало Денису Сердюку четыре года и пять месяцев колонии. Защита рассчитывала на условное наказание из-за нескольких смягчающих обстоятельств.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.