Фигурант «тюменского дела»‎ Кирилл Брик неожиданно отказался от адвоката

Группа поддержки фигурантов «тюменского дела»‎ сообщила, что обвиняемый Кирилл Брик внезапно отказался от услуг адвоката. Защитника предоставили соратники антифашистов, предыдущий адвокат призывал его подписать досудебное соглашение со следствием.

Отказ от адвоката они связали с давлением, которое следователи оказывают на Брика в СИЗО. Возможно, его склоняют к подписанию досудебного соглашения, чтобы на основании его приговора посадить остальных фигурантов дела, считают сторонники антифашистов. Они призывают писать ему в СИЗО письма, чтобы поддержать: сейчас некоторые письма так и не доставлены — возможно, это делают специально, чтобы лишить его поддержки.

В конце августа в трех городах задержали шестерых антифашистов. Их обвинили в создании террористической организации. Все шестеро заявили, что давали показания против себя под пытками. В отношении «организатора»‎ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»), остальным вменили ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Мотивом преступления следствие называет «ненависть к нынешнему государственному режиму»