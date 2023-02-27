Фигурант «тюменского дела»‎ Кирилл Брик неожиданно отказался от адвоката

Группа поддержки фигурантов «тюменского дела» сообщила, что обвиняемый Кирилл Брик внезапно отказался от услуг адвоката. Защитника предоставили соратники антифашистов, предыдущий адвокат призывал его подписать досудебное соглашение со следствием.
Отказ от адвоката они связали с давлением, которое следователи оказывают на Брика в СИЗО. Возможно, его склоняют к подписанию досудебного соглашения, чтобы на основании его приговора посадить остальных фигурантов дела, считают сторонники антифашистов. Они призывают писать ему в СИЗО письма, чтобы поддержать: сейчас некоторые письма так и не доставлены — возможно, это делают специально, чтобы лишить его поддержки.
В конце августа в трех городах задержали шестерых антифашистов. Их обвинили в создании террористической организации. Все шестеро заявили, что давали показания против себя под пытками. В отношении «организатора» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»), остальным вменили ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Мотивом преступления следствие называет «ненависть к нынешнему государственному режиму»