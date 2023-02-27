Берлин отрицает, что США согласились поставить танки Abrams только под давлением Германии

Берлин опроверг заявление советника президента США Джейка Салливана о том, что решение о поставках танков Abrams президент США принял под давлением Германии. Представитель немецкого кабинета министров Вольфганг Бюхнер сказал, что решение было по обоюдному согласию сторон, передает DW*.

«Это были хорошие, конструктивные переговоры, во время которых обе стороны принимали усилия по достижению совместного подхода»‎, — сказал Бюхнер.

Джейк Салливан говорил накануне, что одним из условий передачи Киеву танков Leopard было согласие США на поставку Abrams. Байден согласился на это «в интересах единства альянса»‎ и «чтобы Украина получила то, что она хочет»‎. При этом, по словам Салливана, Abrams — не то, что необходимо Украине в настоящий момент.

Решение поставить Украине танки приняли в начале года. Европейские страны готовы были поставить машины раньше, но требовалось разрешение Германии. Но поставки американских танков могут занять больше времени, кроме того, необходимо обучение солдат. Возможно, они окажутся на фронте к концу года.

*DW Минюст России считает «иноагентом»‎.