Песков не стал комментировать взрыв на аэродроме под Минском

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не будет комментировать произошедшее на аэродроме Мачулищи под Минском. Канал BYPOL сообщил, что серьезно поврежден российский самолет.

«Нам нечего здесь сказать. Белоруссия опровергла [такие сообщения], здесь нечего добавить»‎, — цитирует Пескова ТАСС.

На Мачулищах белорусские партизаны атаковали самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По сообщению канала бывших белорусских силовиков BYPOL, атака была утром, диверсанты устроили два взрыва. Глава BYPOL Александр Азаров рассказал «Белсату»‎, что организовали диверсию белорусы с помощью дронов, сейчас они уехали из страны.

«Повреждения серьезные, самолёт точно уже никуда не полетит»‎, — рассказали источники.

ВВС отметила, что косвенные подтверждения произошедшего на аэродроме в Мачулищах появились также у российских «военкоров»‎.