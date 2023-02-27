Close

#Новости

Всеволода Лисовского снова арестовали на 15 суток

27.02.2023

По словам дочери, суд не стал рассматривать доказательства его невиновности

Ева Лисовская, дочь режиссера Всеволода Лисовского, сообщила, что отца снова арестовали на 15 суток. Поводом стало «неповиновение полиции»‎: по версии силовиков, он не стал садиться в машину полиции, после того как вышел после первых 15 суток ареста по тем же обвинениям. 

«Суд закончился. Приговор — 15 суток. Суд отказался принять доказательства невиновности папы со стороны защиты: свидетелей не вызвали, от видео, которые подтверждали, что папа не выходил за пределы Сахарово, отказались»‎, — сообщила Ева Лисовская. 

Всеволода Лисовского задержали вчера на выходе из изолятора. Его обвинили в «неповиновении полиции»‎. Режиссер высказывался против боев в Украине. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.