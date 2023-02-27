Всеволода Лисовского снова арестовали на 15 суток

Ева Лисовская, дочь режиссера Всеволода Лисовского, сообщила, что отца снова арестовали на 15 суток. Поводом стало «неповиновение полиции»‎: по версии силовиков, он не стал садиться в машину полиции, после того как вышел после первых 15 суток ареста по тем же обвинениям.

«Суд закончился. Приговор — 15 суток. Суд отказался принять доказательства невиновности папы со стороны защиты: свидетелей не вызвали, от видео, которые подтверждали, что папа не выходил за пределы Сахарово, отказались»‎, — сообщила Ева Лисовская.

Всеволода Лисовского задержали вчера на выходе из изолятора. Его обвинили в «неповиновении полиции»‎. Режиссер высказывался против боев в Украине.