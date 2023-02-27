На причастность к делу «Сети»‎ проверяют математика Азата Мифтахова

ТАСС сообщил о новых обысках в Москве по делу «Сети»‎, возбуждено новое уголовное дело. ФСБ проверяет на причастность к организации бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Ранее он получил шесть лет колонии: силовики считают, что он был среди тех, кто 30 января 2018 года разбил окно офиса «Единой России» и кинул туда дымовую шашку.

Ранее осужденных по делу «Сети»‎ фигурантов этапировали из колоний в СИЗО «Лефортово»‎. По данным ТАСС, они дали «признательные показания», но в чем — не уточняется.

Фигурантов дела «Сети»‎ из Санкт-Петербурга и Пензы приговорили в 2020 году к срокам от 6 до 18 лет колонии. По версии силовиков, они создали «террористическое сообщество»‎ «Сеть»‎, якобы готовили вооруженное восстание и планировали провести теракты во время чемпионата мира по футболу-2018 и выборов президента.