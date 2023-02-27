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#Новости

ЕСПЧ рассмотрит жалобу о штрафе СМИ из Йошкар-Олы

27.02.2023

Издание получило штраф за использование материала «иноагента»‎ без маркировки

Жалобу главного редактора портала YoCity12 Сергея Мамаева коммуницировал ЕСПЧ. Главный редактор считает незаконным штраф изданию за использование материала иноагента без маркировки, передают «Сетевые свободы»‎. 

Мамаева в начале 2022 года оштрафовали на 4 тыс. рублей. На страницах YoCity 12 он опубликовал заметку об уголовном деле против руководителя Звениговского мясокомбината Ивана Казанкова. В качестве иллюстрации было использовано фото, появившееся сначала в «Медузе»‎*.


*«Медузу»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎ и «нежелательной организацией»‎.



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