Ивана Сафронова этапировали в ИК-7 в Красноярском крае

В группе поддержки осужденного за «госизмену»‎ журналиста Ивана Сафронова сообщили, что его перевели в ИК-7 Красноярского края.

«Мой маршрут из Москвы («Лефортово») до Красноярска занял примерно три недели, что считается быстрым. Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько «столыпиных»‎. Но я как и прежде могу сказать с уверенностью: жизнь, несмотря ни на что, есть везде», — написал в письме Иван Сафронов.

В колонии работает ФСИН-письмо. Но посылки, передачи, бандероли и заказы в ларёк просят не отправлять, потому что их число в год ограничено. Не будут считать в общем весе посылок книги, отправленные через OZON. За почти два с половиной года в СИЗО «Лефортово» он прочел, по словам сестры, более 500 книг. В письме можно спросить, нужна ли Ивану подписка на какое-то издание: ее можно оформить через Зонателеком.

Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии. «Госизменой»‎ суд посчитал журналистскую работу Ивана.