SOTAvision сообщила, что Лилии Чанышевой утвердили содержание под стражей до 3 апреля. Она в СИЗО уже больше года. Ранее тот же срок назначили 30 января.

Решение принял Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве. Ее обвиняют в «организации экстремистского сообщества»‎ (ч.3 ст. 282.1), «публичных призывах к экстремизму» (ч.1 ст. 280) и «создании НКО, посягающей на личность и права граждан» (ч. 3 ст. 239).

Как рассказал журналистам ее адвокат, «оппоненты власти — вроде врагов народа»‎.

«У нас убийцам иногда домашний арест дают, грабителям и разбойникам. А тут в материалах дела нет ничего, что бы говорило об экстремистской деятельности Лилии», — говорит Берман.

*Штабы Навального признаны «экстремистскими», их деятельность в России запрещена.