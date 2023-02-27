Иркутские мобилизованные отправили третье обращение к Путину

Жены мобилизованных из Иркутской области передали уже третье с начала года обращение к Путину журналистам «Люди Байкала»‎. Резервисты говорят, что командование «ДНР»‎ угрожает им расстрелом, отправляет на штурм без подготовки: в расход, как пушечное мясо.

Военнослужащие второго батальона 1439 полка обратились к Путину и в Главную военную прокуратуру. Они просят перевести их в терроборону из Славянской бригады «ДНР»‎.

«Когда у нас нет возможности выполнить приказ, поступают угрозы расправой. Пример: «поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернётесь», — написали мобилизованные.

Военные «ДНР»‎, продолжают резервисты, не эвакуируют тяжелораненых — боятся потерять технику. Забирают они только своих бойцов и только с легкими ранениями.

«Наши соотечественники, павшие в бою, остаются в категории без вести пропавших, а эвакуация раненых проводится один раз в сутки. Раненого несут пешком на носилках около полутора километров из красной зоны до дороги, под угрозой обстрела грузят на личный транспорт и увозят в местную больницу», — отмечают в обращении.

Они добавили в письменном обращении, что за них заступился замполит полка с позывным «Скала». Он говорил о том, что вчерашние сварщики «не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков». После одного такого совещания его увезли в неизвестном направлении, о его судьбе больше ничего неизвестно.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев говорил, что отправил запросы от мобилизованных в военную прокуратуру.