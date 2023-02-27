Аспирант в Санкт-Петербурге исписал военкомат антивоенными надписями

Аспирант Петербургского национально-исследовательского академического университета имени Алферова Владимир М. проник в военкомат Выборгского района, разбил окна и оставил на стенах антивоенные надписи. Против него возбудили уголовное дело о «хулиганстве»‎.

По информации «Фонтанки»‎, 25-летний Владимир М. проник к военкомат в ночь на 26 февраля. Ранее его привлекали к административной ответственности за «дискредитацию»‎ армии. Сейчас аспиранта задержали на двое суток до суда по избранию меры пресечения.