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#Новости

Аспирант в Санкт-Петербурге исписал военкомат антивоенными надписями

27.02.2023

Против него возбудили дело о «хулиганстве»‎

Аспирант Петербургского национально-исследовательского академического университета имени Алферова Владимир М. проник в военкомат Выборгского района, разбил окна и оставил на стенах антивоенные надписи. Против него возбудили уголовное дело о «хулиганстве»‎.

По информации «Фонтанки»‎, 25-летний Владимир М. проник к военкомат в ночь на 26 февраля. Ранее его привлекали к административной ответственности за «дискредитацию»‎ армии. Сейчас аспиранта задержали на двое суток до суда по избранию меры пресечения. 

Baza пишет, что против него возбудили также уголовное дело о «дискредитации армии»‎. На стенах первого этажа он написал «Нет в****», «Хватит убивать» и «Сколько можно убивать».

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