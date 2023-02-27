Омскому археологу утвердили исправительные работы по делу о «фейках»‎

Археологу Евгению Круглову Омский областной суд утвердил приговор по делу о «фейках»‎ (ч.1 ст.207.3 УК). Его приговорили к восьми месяцам исправительных работ, пишет «ОВД-Инфо»‎*.

Суд признал Круглова виновным в декабре 2022 года. В мае 2022 года он сделал репост новостной сводки о действиях российской армии в Буче и Мариуполе из закрытой группы во «ВКонтакте». Археолог на суде признал, что сделал репост, но не знал, достоверна ли информация в нем. Прокурор просил для него десять месяцев исправительных работ.

Задерживать Круглова ОМОН приехал в лес — он был в экспедиции. Его доставили в Омск, где и уведомили об уголовном деле.

Под подпиской о невыезде он пытался уехать из России, и суд поместил его в СИЗО на два месяца. Еще месяц он провел в психиатрической больнице: суд посчитал, что нужна комплексная психиатрическая экспертиза. С учетом этого ареста будет меньше срок исправительных работ.





*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.