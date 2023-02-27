Умер политолог Глеб Павловский

Умер политолог, основатель, директор и совладелец «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский. Об этом сообщил галерист Марат Гельман*. Павловскому было 71 год, как пишет «Коммерсант»‎, он тяжело болел в последнее время.

В начале 90-х Павловский был заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсант», издавал ежеквартальник «Пределы власти». В 2005-2008 годах вел программу «Реальная политика» на НТВ.

«Фонд эффективной политики» Глеб Павловский основал в 1995 году. В 2000 году этот фонд разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина. Контракт с фондом АП расторгла в 2011 году. Фонд также работал на кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.

Павловский написал несколько книг. В них он рассказывает в том числе о первом личном знакомстве с Путиным.

Материалы Глеба Павловского в The New Times

Транзит от путинизма к нормальности будет тяжелым

Не существует того языка, на котором с Путиным можно заключить мир

Идет самопоедание системы

У нас выживают только параноики

Не вижу ни одного сценария, который бы не заканчивался большой войной

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По словам политолога Александра Кынева, «сейчас в российской политической аналитике нет фигур такого масштаба»‎.

«Яркий неординарный человек с развитой интуицией и прирожденным пиар-талантом. Блестящий аналитик, человек удивительно ясного ума и при этом хороший организатор — уникальное для интеллектуала сочетание свойств, за что многие не любили и завидовали. Он не был ангелом совсем, он был профессионально циничен, что не означает отсутствия взглядов и убеждений, умел ценить людей и друзей, умел признавать ошибки и даже собственное предательство (о чем в отношении Вячеслава Игрунова откровенно рассказывал в книге воспоминаний)‎, — вспоминает Кынев. — Он умел подавать и продавать аналитику, но он не превращал шоу-бизнес в подобие аналитики. Он никогда не выдавал желаемое за действительное. Быть профессионально трезвым и честным великое мастерство»‎.









*Марата Гельмана Минюст России считает «иноагентом»‎.