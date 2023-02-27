Полиция в нескольких городах России проводит облавы на подростков-анимешников

Baza сообщила, что в торговых центрах Петербурга, Курске, Новосибирске и Казани силовики устроили облавы на предполагаемых последователей подростковой аниме-субкультуры «ЧВК Рёдан». Вчера облавы были также в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

«Фонтанка» сообщила, что ОМОН задержал в ТЦ «Галерея»‎ в Санкт-Петербурге как минимум 131 подростка. По данным 161.RU, в Ростове подростки бегали по парковке ТЦ и заливали друг друга баллончиками.

По информации Baza, силовики заинтересовались подростковой субкультурой из-за массовой драки в московском ТЦ 19 февраля. Теперь по всей России ищут подростков с длинными волосами и знаками паука на одежде.

«Сирена»‎ рассказала, что под «ЧВК Рёдан»‎ попадают и случайные прохожие. Такой случай произошел вчера в Москве. Молодого человека остановили и потребовали разблокировать телефон — чтобы показать Telegram. После отказа его отвели в автозак и отвезли в отдел, где до полуночи с более чем десятком подростков проводили следственные действия. Силовики сняли у них отпечатки пальцев, фотографировали, сняли слепки обуви. Никаких обвинений и объяснений от полиции не последовало.

Как писал «Коммерсант»‎, 25 февраля суд отправил под домашний арест несовершеннолетнего лидера «ЧВК Рёдан». После массовой драки в метро его обвинили в хулиганстве.