У берегов Италии разбилась парусная лодка с мигрантами

Reuters сообщил, что у берегов Италии разбилась деревянная парусная лодка с мигрантами. Погибли по меньшей мере 58 человек, в том числе несколько детей.

Судно вышло из Измира в Турции три или четыре дня назад. На нем переправлялись мигранты из Афганистана, Ирана и других стран. В море начался шторм.

Власти сообщили, что выжил 81 человек, 20 госпитализированы, один человек в реанимации. Один из выживших арестован по обвинению в торговле людьми. Точных данных о том, сколько детей умерло, пока нет. По словам выживших, всего на борту находилось от 140 до 150 человек.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила «глубокую скорбь» в связи с трагедией. Обвиняя торговцев людьми, она пообещала блокировать морские переправы мигрантов, чтобы предотвратить такие бедствия. Ее правая администрация заняла жесткую позицию в отношении миграции: были ограничены благотворительные организации по их спасению. Мелони заявляла, что они поощряют мигрантов совершить опасное морское путешествие в Италию.

Правозащитники с ней не согласны: по их мнению, эффект от блокирования их работы будет прямо противоположным для тех, кто пытается попасть в Европу.

Морской центрально-средиземноморский маршрут известен как один из самых опасных в мире. С 2014 года было зарегистрировано более 17 000 смертей и исчезновений в центральном Средиземноморье. По оценкам ООН, в этом году умерло и пропало более 220 человек.