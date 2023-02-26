Режиссера Всеволода Лисовского задержали на выходе из спецприемника

В Москве задержали на выходе из спецприемника режиссера Всеволода Лисовского. 10 февраля его арестовали на 15 суток за «неповиновение полиции». Теперь вменяют ту же статью.
«ОВД-Инфо»* сообщил, что суд по новой статье состоится завтра. Материалы дела адвокату не показали. Его дочь Ева сообщила, что поводом для нового протокола стал якобы отказ Лисовского пройти в полицейскую машину после освобождения из спецприемника.
Лисовский неоднократно высказывался в соцсетях против боев в Украине. Его задерживали во время постановок «Театра переходного периода»: в мае 2022 года — из-за антифашистского спектакля «Меловой крест»»; в сентябре — из-за оперетты «Правосудие», которая должна была состояться в подземном переходе на Проспекте Мира.
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иноагентом».