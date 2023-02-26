«Дождь»‎* нашел 400 украинских детей в 24 российских интернатах

«Дождь»‎* нашел 400 украинских детей, вывезенных в 24 российских интернатах. Как минимум 36 несовершеннолетних передали в семьи. В 21 интернате детей заставляют участвовать в «военно-патриотической подготовке»‎.

В 24 интернатах оказались те, кого «эвакуировали»‎ или до начала боев, или сразу после. Учреждения находятся в Курской и Ростовской областях. Часто детей ищут оставшиеся в Украине родители.

В «подготовку»‎ входит прослушивание брифингов Минобороны, обучение пользованию автоматом Калашникова. Также украинских детей заставляют писать письма российским военным, навещать раненых в госпиталях и делать окопные свечи для фронта. В некоторых учреждениях дети участвуют в военно-патриотических спектаклях.

Минпросвещения сообщило, что детей передали «жизнеустроить»‎ в семьи граждан. В середине января под опеку передали 36 несовершеннолетних.

Украинская сторона считает вывоз детей депортацией. Исследователи заявляли о минимум 6000 вывезенных в Россию украинских детях, которые находятся как минимум в 43 учреждениях. Насильственный вывоз детей может быть частью преступления геноцида.