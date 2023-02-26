В Ленинградской области отправили в СИЗО Дмитрия Скурихина

Предпринимателя из села Русско-Высоцкое Ленинградской области Дмитрия Скурихина отправили в СИЗО. В годовщину начала боев Украине он вышел с плакатом «Прости Украина»‎ и встал на колени перед своим магазином.

По информации «ОВД-Инфо»‎* Скурихина задержали 25 февраля, ночь он провел в ИВС. Сегодня Ломоносовский суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство следователя об отправке его в СИЗО на 25 суток. Против него возбудили еще одно уголовное дело о «дискредитации армии»‎ (ч.1 ст.280.3 УК). Заседание об избрании меры пресечения прошло в закрытом режиме.

По первому делу о «дискредитации»‎ он находился под запретом определенных действий. С начала боев в Украине он расписывает свой магазин названиями украинских городов, которые атаковали российские войска, выступал против мобилизации.

«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.