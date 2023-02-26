Прокуратура не нашла нарушений в рассказе губернатора ХМАО о коррупции

Прокуратура ХМАО закончила проверку в отношении губернатора региона Натальи Комаровой. Месяц назад в прямом эфире она сказала, что чиновники специально делают проектно-сметную документацию так, чтобы переделывать, потому что «все в доле»‎. Нарушений в ее рассказе прокуратура не нашла.

Как пишет «7*7»‎, проверить слова чиновницы просил депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин. На том совещании обсуждали проблему долгостроев в регионе и возможное ужесточение мер в отношении подрядчиков.

«Ага, а вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, на заказчика — муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра — мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле!» — сказала Комарова.