Лукашенко приедет в Пекин на следующей неделе

На следующей неделе в Пекин приедет президент Беларуси Александр Лукашенко. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что возможно они будут обсуждать пути помощи России для обхода санкций.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Китай может поставить уже весной пробную партию беспилотников Москве. На фоне этих сообщений Лукашенко едет в Пекин. Визит состоится с 28 февраля по 2 марта, состоится встреча с Си Цзиньпином. Также планируется подписание соглашений о торговле, инвестициях, крупномасштабных совместных проектах.

Присутствие в Пекине такого близкого партнера президента России Владимира Путина, вероятно, усилит международное внимание и давление в связи с двусмысленной позицией Китая в отношении боев в Украине.

Александр Лукашенко также заявил, что в Беларуси есть 1,5 потенциальных военных. В феврале президент Беларуси поручил создать подразделения теробороны, пишет Reuters. Численность в них составит до 150 тыс. человек. Но он подчеркивает, что в бой белорусы вступят только в случае нападения на Беларусь.