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Путин считает, что Запад хочет «раскассировать»‎ бывший Советский Союз

26.02.2023

Он также сказал, что нужно присмотреться к ядерному потенциалу Франции и Великобритании

Владимир Путин в интервью «России 24»‎ рассказал о планах Запада «раскассировать»‎ бывший Советский Союз и Россию. Целиком якобы Россию в цивилизованный мир не примут. Он также добавил, что нужно следить за ядерным потенциалом Франции и Великобритании.  

«У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль»‎, — сказал Путин. 

Так, уверен он, многих народов России не останется, и прежде всего — русского народа. 

«Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее. Это же все в планах было, эти планы они изложены на бумаге»‎, — утверждает Путин. 

Из-за этого Россия была «вынуждена реагировать»‎. Успех России, по его мнению, в единстве народов страны. 

Кроме того Путин заявил, что Россия должна вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Франции и Великобритании. Причина в том, что НАТО показало, что стало военным блоком. 


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