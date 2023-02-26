Путин считает, что Запад хочет «раскассировать»‎ бывший Советский Союз

Владимир Путин в интервью «России 24»‎ рассказал о планах Запада «раскассировать»‎ бывший Советский Союз и Россию. Целиком якобы Россию в цивилизованный мир не примут. Он также добавил, что нужно следить за ядерным потенциалом Франции и Великобритании.

«У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль»‎, — сказал Путин.

Так, уверен он, многих народов России не останется, и прежде всего — русского народа.

«Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее. Это же все в планах было, эти планы они изложены на бумаге»‎, — утверждает Путин.

Из-за этого Россия была «вынуждена реагировать»‎. Успех России, по его мнению, в единстве народов страны.

Кроме того Путин заявил, что Россия должна вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Франции и Великобритании. Причина в том, что НАТО показало, что стало военным блоком.