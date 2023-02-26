Close

#Новости

В Хабаровске возложили цветы в память о Борисе Немцове

26.02.2023

Около 15 человек собрались у вечного огня

В Хабаровске прошла акция в память об убитом у стен Кремля Борисе Немцове. Около 15 активистов возложили цветы у вечного огня на площади Славы. Акцию не согласовывали. 

«Здесь написаны фамилии жертв фашизма. И так получилось, что немецкий фашизм теперь у нас, в России. Борис Немцов был одной из первых жертв этого фашистского режима»‎, — объяснил один из активистов. 

Сторонники почтили память политика минутой молчания. Завтра в одном из городских пространств планируется показ фильма о Немцове. 

Немцова убили четырьмя выстрелами в спину у стен Кремля 27 февраля. В нескольких регионах активисты пытались согласовать акции, но им отказали. Провести памятные мероприятия разрешили в Ульяновске.    


Фото: NT 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.