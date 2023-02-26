Резервисты из Иркутской области пожаловались на угрозы от командиров «ДНР»

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в своем Telegram, что обратился в военную прокуратуру по поводу обращения мобилизованных из региона, которые служат в полку 1439.

«Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы. Держу ситуацию на контроле»‎, — написал Кобзев.



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«Люди Байкала» сообщили, что мобилизованные из Иркутской области записали новое обращение к президенту. Они говорят об угрозах и преступных приказах от командиров «ДНР».



Обращение записали военнослужащие 1439 полка. Они считают, что их незаконно передали в подчинение первой Славянской бригаде «ДНР» здесь из них сделали штурмовые соединения и отправляют «на убой».



«Напрямую говорит командование, что мы расходный материал. Командиры из ДНР стреляют из автоматов по нашим мобилизованным, так как [солдаты] отказываются идти в штурмовые подразделения», — рассказали военнослужащие.

Они ранее уже записывали обращение с просьбой о помощи. По из словам, командирам безразличны их жизни, а подразделение практически уничтожено. Пополнение новыми мобилизованными происходит уже шестой раз.

Жены мобилизованных передали журналистам переписки, в которых их мужья рассказывают о расстрелах за отказ идти на штурм без артподдержки. По словам мобилизованных, днровцы расстреляли дом, где были иркутяне, из БМП за отказ отправиться на штурм.

«Идите и сдохните», — самое красивое что мы слышали от командиров», — рассказал один из мужчин.