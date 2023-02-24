Главное в политике 24 февраля

Год с начала боев в Украине

Ровно год назад российские войска начали атаковать украинские города. План «взять Киев за три дня»‎, как рассчитывал Владимир Путин, провалился.

По данным ООН за год в Украине погибло больше 8000 мирных жителей. Российское Минобороны отрицает атаки на гражданские объекты. Генпрокуратура Украины зарегистрировала на сегодня 71321 военное преступление российской армии.

Россия за год обошла Иран по числу санкций. Сегодня списки ограничений обновили Великобритания, США, Новая Зеландия, Австралия, готовятся к новым ограничениям G7 и ЕС.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине. За полный вывод российских войск и установление прочного мира проголосовали представители 141 страны. «Союзниками»‎ России остались шесть стран: Беларусь, Мали, Никарагуа, Сирия, Северная Корея и Эритрея. Воздержались от голосования 32 государства. Среди них: Узбекистан, Южная Африка, Судан, Иран, ЦАР, Кыргызстан, Монголия, Казахстан, Армения, Индия и Китай. Союзниками Украины, которые собираются на базе «Рамштайн»‎ в Германии и обсуждают отправку Киеву вооружений, остаются больше 50 стран.

Митингующие по всему миру, в том числе в России, требовали прекратить атаки на Украину. В России стихийные мемориалы появились, по данным «Весны»‎*, в 44 городах. Пикеты прошли в 11 городах. Задерживали практически всех: и пикетчиков, и тех, кто пришел возложить цветы к связанным с Украиной памятникам. Некоторых отпускали без протоколов. Нескольким вменяют «неповиновение полиции»‎, «нарушение антиковидных ограничений»‎, «дискредитацию армии»‎. Пикетчика в Хабаровске полицейские предупредили, что после послания президента Федеральному собранию все антипутинские выступления поручено жестко пресекать.

За рубежом многие антивоенные акции превращались еще и в антипутинские. В нескольких странах активисты напомнили о вывезенных из Украины в Россию детях.

С обращениями сегодня выступали многие политики: президент Украины Владимир Зеленский, к россиянам обратился министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, говорили о годовщине в НАТО, ЕС и Вашингтоне. Нечего сказать, по всей видимости, было только Владимиру Путину. По утверждению РИА Новости, он с обращением к гражданам о «годе спецоперации»‎ выступать не собирался.

«Медиазона»‎* и ВВС подтвердили смерть 15136 россиян в Украине. Официальные потери советских войск в Афганистане составили за девять лет 15051 человек. Растет число погибших мобилизованных и завербованных в ЧВК «Вагнер»‎ заключенных.

Китай может поставить России пробную партию дронов-камикадзе уже этой весной, сообщили журналисты Der Spiegel . Источники они не раскрыли, но ранее о планах Китая помочь России вооружениями говорили в США и НАТО.

Разведка Британии считает, что российская стратегическая цель в Украине не изменилась с 2014 года — это полный контроль над соседней страной. Путин преследовал эту цель подрывной деятельностью, разжиганием необъявленной войны на Донбассе и аннексией Крыма.

«24 февраля 2022 г. Россия перешла к новому подходу и начала полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю страну и свергнуть ее правительство. К апрелю 2022 года Россия осознала, что это не удалось, и сосредоточилась на расширении и официальном закреплении своего господства над Донбассом и югом страны. Прогресса удалось добиться, но чрезвычайно медленного и дорогостоящего. В последние недели Россия, вероятно, снова изменила свой подход. Теперь кампания, скорее всего, направлена на деградацию украинских вооруженных сил, а не на захват новых значительных территорий. Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества России в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину»‎, — сообщили в спецслужбе.

В России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично обменялись уничижительными репликами.

Конфликт Пригожина и Куйвашева начался после того, как глава ЧВК назвал «откровенно гадящими»‎ глав некоторых регионов, в том числе Свердловской области. По его мнению, они отказываются с почестями хоронить наемников, а в музей города Екатеринбурга назначили руководителем неугодного Пригожину экс-журналиста.

В ответ на это Куйвашев назвал беспределом то, что Пригожин сует нос в региональное управление и кадровую политику и посоветовал ему «стряпать котлеты и варить макароны»‎.

Пригожин сказал, что он перестал быть бизнесменом в 2022 году. А таких глав регионов, как Куйвашев и Беглов, «Сталин попросту расстреливал»‎. «Думаю, скоро мы снова к этому придём»‎, — уверен глава ЧВК.

Белорусские хакеры, которые организовали утечку документов из Главного радиочастотного центра (структура РКН), обновили данные. В список «потенциальных иноагентов»‎ добавили около сотни новых имен.

Из села Сосновка под Омском семья Ивана Куницкого была вынуждена уехать из-за угроз местных жителей. Им не понравился пикет Ивана с плакатом «Нет путинской тирании! Хватит войн» и они пришли на территорию дома Куницких с ножом и лопатами.

Прокуратура Владимира подала иск в суд с требованием заблокировать YouTube. Но эксперты говорят, что это вряд ли удастся.

В мире

МИД Китая опубликовал «позицию по урегулированию украинского кризиса»‎. В 12 пунктах нет четкого плана по началу мирного процесса, как ожидалось. В ВВС оценили, что в заявлении есть и «реверансы»‎ к российской позиции, общие слова. Конкретных предложений, как ожидалось, в проекте не прозвучало.

Польша установила противотанковые ежи на границе с Калининградской областью, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак. Усилены и другие охранные меры, а в марте здесь начнут строить забор.

Попросивший убежище в Норвегии экс-командир отделения ЧВК «Вагнер»‎ Андрей Медведев подрался возле бара в центре Осло, его обвинили в насилии в отношении полицейских. Владимир Осечкин* опроверг арест Андрея Медведева. Он дома, никакой суд не принимал решение о взятии его под стражу, написал правозащитник в Telegram.

*«Весну»‎, «Медиазону»‎, Владимира Осечкина Минюст России считает «иноагентами»‎.