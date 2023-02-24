В Норвегии за драку задержали экс-командира отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева

UPD:
Владимир Осечкин* опроверг арест Андрея Медведева. Он дома, никакой суд не принимал решение о взятии его под стражу, написал правозащитник в Telegram.
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«Новая газета Европа» получила документы о том, что попросивший убежище в Норвегии экс-командир отделения ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев арестован. Он подрался возле бара в центре Осло, его обвинили в насилии в отношении полицейских.
Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 февраля. Обвинение ему предъявили по трем статьям. Дело Медведева рассмотрит окружной суд Осло 25 апреля.
Медведев рассказывал, что нелегально пересек границу Норвегии в начале года. В России он опасался преследования: после «службы» в ЧВК он рассказал правозащитникам о казнях наемников, отказавшихся участвовать в боях, пытках над военнопленными украинцами. Медведев сам присутствовал на нескольких расстрелах. Он боялся, что его убьют в России наемники.
В Норвегии его сначала разместили по секретному адресу, а потом перевели в депортационный центр в Трандуме. Он планировал давать показания на ЧВК.
*Владимира Осечкина Минюст России считает «иноагентом».