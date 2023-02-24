В Норвегии за драку задержали экс-командира отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева

UPD:

Владимир Осечкин* опроверг арест Андрея Медведева. Он дома, никакой суд не принимал решение о взятии его под стражу, написал правозащитник в Telegram.



***

«Новая газета Европа»‎ получила документы о том, что попросивший убежище в Норвегии экс-командир отделения ЧВК «Вагнер»‎ Андрей Медведев арестован. Он подрался возле бара в центре Осло, его обвинили в насилии в отношении полицейских.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 февраля. Обвинение ему предъявили по трем статьям. Дело Медведева рассмотрит окружной суд Осло 25 апреля.

Медведев рассказывал, что нелегально пересек границу Норвегии в начале года. В России он опасался преследования: после «службы»‎ в ЧВК он рассказал правозащитникам о казнях наемников, отказавшихся участвовать в боях, пытках над военнопленными украинцами. Медведев сам присутствовал на нескольких расстрелах. Он боялся, что его убьют в России наемники.

В Норвегии его сначала разместили по секретному адресу, а потом перевели в депортационный центр в Трандуме. Он планировал давать показания на ЧВК.

*Владимира Осечкина Минюст России считает «иноагентом».