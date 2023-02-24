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#Новости

Во Владимире прокуратура потребовала заблокировать YouTube

24.02.2023

Дело рассмотрит городской Ленинский районный суд

«Довод»‎ нашел в картотеке судебных дел Ленинского районного суда иск прокуратуры Владимира. Ведомство требует заблокировать YouTube на территории России. 

Вместе с YouTube в иске указаны еще несколько доменов. 

Владимирская прокуратура уже выиграла суд о блокировке раздела «Википедии» о боях в Украине. Прокуроры посчитали, что информация в нем «оскорбляет президента».

За блокировку YouTube выступал Евгений Пригожин. Он обвинил видеохостинг в распространении «фейков» о ходе боевых действий в Украине, публикации «русофобского контента» и «призывах к свержению власти в России». Google, по его мнению, нужно признать нежелательной организацией в России.


Фото: скриншот «Довода».

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