Во Владимире прокуратура потребовала заблокировать YouTube

«Довод»‎ нашел в картотеке судебных дел Ленинского районного суда иск прокуратуры Владимира. Ведомство требует заблокировать YouTube на территории России.

Вместе с YouTube в иске указаны еще несколько доменов.

Владимирская прокуратура уже выиграла суд о блокировке раздела «Википедии» о боях в Украине. Прокуроры посчитали, что информация в нем «оскорбляет президента».

За блокировку YouTube выступал Евгений Пригожин. Он обвинил видеохостинг в распространении «фейков» о ходе боевых действий в Украине, публикации «русофобского контента» и «призывах к свержению власти в России». Google, по его мнению, нужно признать нежелательной организацией в России.





Фото: скриншот «Довода».