США объявили о новых санкциях в отношении России

США в годовщину начала боев в Украине объявили о новых санкциях против России. Украине Пентагон утвердил еще один пакет помощи на 2 млрд долларов.

В помощь Киеву войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники, оборудование для усиления ПВО и радиоэлектронной борьбы, средства для разминирования и обеспечения защищенной связи, передает Белый дом. Но вооружения передадут не из запасов, а закажут у производителей. Поэтому его доставка займет больше времени.

Новые санкции, по информации «Коммерсанта»‎, коснулись 22 физических и 83 юридических лиц, 76 организаций — из России. ВВС уточнила, что Минюст в санкционные списки включил и китайские компании, которые подозревают во «вспомогательной деятельности в поддержку российского оборонного сектора»‎. Сообщалось, что Китай рассматривает возможность передать России весной пробную партию из 100 дронов.

Помимо компаний, США расширили список товаров, причисленных к предметам роскоши, которые нельзя экспортировать в Россию и Беларусь. С 10 марта начнет действовать 200% пошлина на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России.