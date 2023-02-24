В селе Омской области семью вынудили уехать из-за антивоенных взглядов

«ОВД-Инфо»‎* сообщил, что из села Сосновка под Омском семья Ивана Куницкого была вынуждена уехать из-за угроз местных жителей. Им не понравился пикет Ивана с плакатом «Нет путинской тирании! Хватит войн».

Протестную акцию Куницкий провел в Омске накануне. Силовики забрали его в отдел полиции, где составили протокол о «дискредитации армии»‎.

Беременная Анна Куницкая рассказала, что на территорию их дома ночью пришел местный житель с ножом. За оградой стояли еще пять человек. Селянин начал стучать им в окна и двери, а потом начал выламывать лопатой дверь и разбил стекла.

Семья считает, что местные действовали по указанию силовиков: полиция на вызов не приехала. Выбраться из дома Куницкие с детьми смогли только тогда, когда приехали их друзья.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.