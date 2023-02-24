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#Новости

«Медиазона»‎* и ВВС установили имена 15136 погибших в Украине

24.02.2023

За год погибло больше военных, чем за девять лет в Афганистане

«Медиазона»‎* и ВВС продолжают следить за появляющимися в открытом доступе именами погибших. Всего подтверждена смерть 15136 человек. Официальные потери советских войск в Афганистане составили за девять лет 15051 человек. 

Предыдущую сводку журналисты публиковали 12 февраля. С тех пор добавилось больше тысячи имен. 

Всего известно о 1214 погибших мобилизованных, 49 из которых погибли до отправки на фронт. За последние 12 дней известно о 200 погибших резервистах. 

Большие потери среди заключенных, завербованных в ЧВК «Вагнер»‎. Известно о 1310 погибших. Число погибших наемников, которые были в составе ЧВК не из мест заключения, также растет. 

По регионам чаще всего похоронки приходят в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию и Дагестан. В Краснодарском крае исследователи связывают большое число похоронок с кладбищами ЧВК «Вагнера»‎. 


*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.


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