«Медиазона»‎* и ВВС установили имена 15136 погибших в Украине

«Медиазона»* и ВВС продолжают следить за появляющимися в открытом доступе именами погибших. Всего подтверждена смерть 15136 человек. Официальные потери советских войск в Афганистане составили за девять лет 15051 человек.
Предыдущую сводку журналисты публиковали 12 февраля. С тех пор добавилось больше тысячи имен.
Всего известно о 1214 погибших мобилизованных, 49 из которых погибли до отправки на фронт. За последние 12 дней известно о 200 погибших резервистах.
Большие потери среди заключенных, завербованных в ЧВК «Вагнер». Известно о 1310 погибших. Число погибших наемников, которые были в составе ЧВК не из мест заключения, также растет.
По регионам чаще всего похоронки приходят в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию и Дагестан. В Краснодарском крае исследователи связывают большое число похоронок с кладбищами ЧВК «Вагнера».
*«Медиазону» Минюст России считает «иноагентом».