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«Сталин таких, как ты и Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придём»‎

24.02.2023

Так Пригожин ответил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Евгению Пригожину не совать нос в региональное управление. Глава наемников сказал, что Сталин таких расстреливал, к чему, уверен он, «мы снова придем».

Конфликт Пригожина и Куйвашева начался после того, как глава ЧВК назвал «откровенно гадящими»‎ глав некоторых регионов, в том числе Свердловской области. По его мнению, они отказываются с почестями хоронить наемников, а в музей города Екатеринбурга назначили руководителем неугодного Пригожину экс-журналиста. 

В ответ на это Куйвашев назвал беспределом то, что Пригожин сует нос в региональное управление и кадровую политику.

«Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — сказал глава Свердловской области. 

Пригожин сказал, что «перестал быть бизнесменом»‎ в 2022 году. 

«Страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ты. Во время войны 1941-1945 г.г., которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ты и Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придём»‎, — уверен глава ЧВК. 

Он добавил, что Куйвашев отсиделся в теплом кабинете, пока солдаты погибали, и предложил ему, чтобы доказать что-то о себе,  отправиться на фронт. 


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