Польша установила на границе с Калининградской областью противотанковые ежи

Польша установила противотанковые ежи на границе с Калининградской областью, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак. По информации DW*, усилены и другие охранные меры, а в марте здесь начнут строить забор.

Фото заграждений Блащак опубликовал в Twitter. По его словам, усиление российско-польской границы — превентивная мера. Такие же ежи появятся на границе с Беларусью.

Забор на границе с Россией Польша начнет строить в марте. Причиной стали опасения, что в страну будут прибывать мигранты из Ближнего Востока. Забор также оборудуют системой датчиков и камер для круглосуточного наблюдения.

Ранее Польша начала строить заграждение на границе с Беларусью. На белорусско-польской границе на этой неделе также ужесточили правила проезда для легкового и грузового транспорта. Открытым, фактически, остается только один переход.

В октябре строительство забора на границе с Россией одобрили парламентарии в Финляндии.

*DW Минюст России считает «иноагентом»‎.