Великобритания, Новая Зеландия и Австралия дополнили санкции против России

Великобритания, Новая Зеландия и Австралия объявили о расширении санкций против России. Премьер Японии сообщил, что страна также готовится обновить ограничения вместе с G7. Десятый пакет санкций согласовывают в ЕС, а США должны объявить об ограничениях сегодня.

ВВС сообщает, что Великобритания добавила в список 92 физлица и компании. Среди них мать Алины Кабаевой Любовь, экс-охранник Путина тульский губернатор Алексей Дюмин, директор «Северного потока-2»‎ Маттиас Варнинг, 20 руководителей «Газпрома» и «Аэрофлота». В Британии указали, что Дюмин играл ключевую роль в присоединении Крыма и активно поддерживает российских солдат в Украине. Среди менеджеров «Газпрома»‎ в список попал и бывший премьер-министр России Виктор Зубков.

В Новой Зеландии внесли в санкционные списки 87 человек. По информации ТАСС, в их число вошел патриарх Кирилл, глава ЦИК Элла Памфилова, Александр Дугин и несколько министров. Также под ограничения попали предприятия ОПК.

Австралия ввела санкции против 90 человек и 40 организаций. В них в том числе вошли Элла Памфилова, Константин Эрнст и патриарх Кирилл.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония готовит новый пакет санкций против России вместе со странами G7. Как пишет Reuters, он также сказал, что страна будет требовать от третьих стран прекратить поддержку России.