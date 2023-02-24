Spiegel: Китай может поставить России дроны-камикадзе

Журналисты Spiegel узнали о возможной поставке России дронов-камикадзе из Китая. Пробную партию в 100 аппаратов могут передать уже в апреле этого года.

Китайские дроны похожи по характеристикам на иранские. Один такой беспилотник может нести боеголовку до 50 кг.

Источники информации журналисты не раскрывают, но о планируемых поставках вооружения из Китая России говорили ранее в США и НАТО. В США пока думают, публиковать ли свои разведданные, указывающие на подобные переговоры. Вчера генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что пока нет признаков поставок вооружений России. Но сейчас есть признаки того, что Китай может рассмотреть такую возможность. США и союзники предостерегают Пекин от подобного шага.