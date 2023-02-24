«На стороне России горстка голосов»: Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Украины

Ночью Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украины. За полный вывод российских войск и установление прочного мира проголосовали представители 141 страны.

Против резолюции высказались представители семи стран: Беларуси, Мали, Никарагуа, России, Сирии, Северной Кореи и Эритреи. Воздержались от голосования 32 государства. Среди них: Узбекистан, Южная Африка, Судан, Иран, ЦАР, Кыргызстан, Монголия, Казахстан, Армения, Индия и Китай.

Украина и союзники ценили документ как показатель неослабевающей поддержки Запада.

«Эта резолюция является мощным сигналом неослабевающей глобальной поддержки Украины . Мощное свидетельство солидарности мирового сообщества с народом Украины в контексте годовщины полномасштабной агрессии РФ. Мощное проявление глобальной поддержки»‎, — написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом же говорил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он сказал, что на стороне России горстка голосов, а «весь мир смотрит на агрессию против Украины как на то, что необходимо остановить»‎.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, назвал документ «однобоким и оторванным от реальности»‎. Как передает ТАСС, по его мнению это не будет способствовать переходу к «мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом»‎.