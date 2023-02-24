«Важные истории»‎*: хакеры обновили список «потенциальных иноагентов»‎

«Важные истории»* получили обновленные данные от белорусских хакеров, которые организовали утечку документов из Главного радиочастотного центра (структура РКН). В них было еще около сотни новых справок на «потенциальных иноагентов».
Следили в РКН за публикациями главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, Леонидом Парфеновым, Ильей Красильщиком. Сейчас в списке «потенциальных иноагентов» 940 имен.
Несколько СМИ получили документы Роскомнадзора, добытые белорусскими хакерами. Из них стало известно, как РКН стал главным цензурным органом и осуществляет слежку за россиянами. Сотрудники ГРЧЦ отслеживают упоминания в сети и оскорбления Путина, «дискредитацию армии». После их докладов было возбуждено несколько дел, а людей из списка «потенциальных иноагентов» вносили в реестр.
*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».