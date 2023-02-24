Китай опубликовал свою «позицию по урегулированию украинского кризиса»‎

МИД Китая опубликовал «позицию по урегулированию украинского кризиса»‎. В 12 пунктах нет четкого плана по началу мирного процесса, как ожидалось. В ВВС оценили, что в заявлении есть и «реверансы»‎ к российской позиции, общие слова. Конкретных предложений, как ожидалось, в проекте не прозвучало.

Китай призывает уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран, признавать устав ООН и международное право. В первом пункте есть призыв защищать международную справедливость и правосудие. Применять все нормы нужно на равных условиях ко всем странам.

«Все страны — большие и малые, сильные и слабые, богатые и бедные — являются равноправными членами международного сообщества»‎, — сказано в сообщении.

Во втором пункте Китай призывает отказаться от менталитета времен холодной войны, а безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других. Военные блоки и их расширение и укрепление не должны быть ключевым фактором обеспечения безопасности в регионах.

«Все стороны должны противодействовать достижению собственной безопасности за счет безопасности других, предотвращать блоковую конфронтацию и работать сообща во имя мира и стабильности на евразийском континенте»‎, — призывает Пекин.

Третий пункт: прекращение военных действий. Обвинений и осуждений в адрес России здесь нет:

«Конфликт и война никому не выгодны. Все стороны должны оставаться рациональными и проявлять сдержанность, избегать раздувания пламени и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения кризиса или его выхода из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в их усилиях в одном направлении и в скорейшем возобновлении прямого диалога, с тем чтобы постепенно снизить остроту ситуации и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня»‎.

Четвертым пунктом Пекин призывает возобновить мирные переговоры. Об этом власти Китая не раз говорили и ранее. Сейчас диалог и переговоры назвали «единственным жизнеспособным решением украинского кризиса»‎. Помогать в этом сторонам должно международное сообщество.

Также в документе говорится об урегулировании гуманитарного кризиса. Все операции подобного рода должны быть основаны на принципах нейтралитета, для гражданских лиц должны работать гуманитарные коридоры.

Отдельным пунктом выделили защиту гражданских лиц и военнопленных, в отношении которых нужно соблюдать нормы международного гуманитарного права, избегать нападений на гражданских лиц или гражданские объекты. .

Китай выступил против вооруженных нападений на атомные электростанции или другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, и избегать атак на АЭС для недопущения ядерных аварий. .

Пункт восемь, по всей видимости, адресован к России, чиновники которой, от Медведева до Путина, постоянно угрожают ядерным оружием. В последний раз об «укреплении ядерной триады» Путин сказал в поздравлении 23 февраля.

«Ядерное оружие не должно применяться и не должно вестись ядерных войн. Необходимо противодействовать угрозе применения или применению ядерного оружия. Необходимо предотвращать ядерное распространение и избегать ядерного кризиса. Китай выступает против исследования, разработки и применения химического и биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах»‎, — говорят в МИД.

Стороны призывают содействовать экспорту зерна, поддерживать стабильность промышленных цепочек поставок. Мировую экономику не должны использовать как оружие.

Пекин выступил также против односторонних санкций: они только создают новые проблемы

«Соответствующие страны должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями в отношении других стран, с тем чтобы внести свой вклад в ослабление остроты кризиса в Украине и создать условия для развития экономики развивающихся стран и улучшения жизни их народов»‎, — говорится в сообщении.

В последнем пункте призывают содействие постконфликтному восстановлению. Китай готов в этом помогать.