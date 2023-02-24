В Хабаровске провели «профилактическую беседу» с горожанином, выступившим с антипутинским пикетом

В Хабаровске Николай Зодчий вышел на антипутинский пикет. Он собрал несколько его фото на плакате: как объяснил сам протестующий, он пытался разобраться, отчего многие так очарованы президентом и как этому противостоять.

По словам Николая, популярность Путина во многом строится на его телевизионном образе.

«Сторонники Путина — это в основном люди, привыкшие получать информацию через телевизор. А внешность человека на экране, его имидж имеют очень большое значение. Путин это понимает и пользуется этим. Он не производит впечатление плохого человека. Напротив, на экране он предстает добрым, честным, порядочным, интеллигентным. И люди попадают под его чары. Они думают: ну не может быть, чтобы такой человек врал, или воровал, или был тираном. Возможно, Путин — это самый яркий пример того, что внешность бывает обманчива»‎, — рассуждает протестующий.

Для борьбы с этим он разместил на своем плакате несколько неудачных фото из эфиров с Путиным. А самое простое, что нужно сделать для борьбы с этим — выключить телевизор.

«Не нужно пытаться анализировать то, что он говорит, пытаться найти в этом рациональное зерно, как-то его оправдывать. Если вы начнете это делать, вы постепенно попадете под его влияние, сами того не заметив, потому что тут действует психология. Нужно просто выключить телевизор. А если уж пропаганда усиленно демонстрирует нам честного, доброго, порядочного Путина, то мы должны распространять фотографии, на которых запечатлена его истинная сущность — например, такие, как у меня на плакате. А если вы опасаетесь снова попасть под его влияние, можете распечатать одну из таких фотографий и повесить на стену. И когда вы ненароком услышите, как Путин говорит что-то хорошее, сразу переводите взгляд на эту фотографию, и вам будет понятно, что за человек произносит такие речи»‎, — объяснил свой способ борьбы с популярностью президента Зодчий.

Полиции его пикет не понравился. Николая задержали и провели «профилактическую беседу». Полицейский рассказал, что из-за акций на него «давит начальство»‎ и протестующий «его подставляет»‎. Он потребовал свернуть плакат.

«Еще он сказал, что после послания Путина Федеральному собранию любые выступления против президента будут пресекаться»‎, — рассказал Зодчий.

Фото предоставлено протестующим.