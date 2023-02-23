Главное в политике 23 февраля

На фронте
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Минобороны России сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию в Приднестровье под видом наступления российских войск. В Молдове эту информацию отвергли.
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Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что наемникам обещали начать отгрузку боеприпасов. Вчера он опубликовал фото с десятком погибших: это, по его словам, потери ЧВК за день. В их смерти он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
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Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к стелам городов-героев в Александровском саду. В это время в Киеве и Одессе, которые «почтил» Путин, работала ПВО и сообщалось о взрывах. Под атаку попали Харьков и Мариуполь. О пострадавших пока информации нет. Путин в своем поздравлении к 23 февраля сказал, что в этом году, как и раньше, Россия уделит «повышенное внимание укреплению ядерной триады», продолжит производство гиперзвуковых ракет.
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В Белгородской области, возвращаясь с боевого задания, упал самолет Минобороны. Погиб пилот. Во время атаки в регионе погибла женщина. Обстреливались еще несколько населенных пунктов Белгородской и Курской областей, пострадавших больше не было.
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Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьером Испании Педро Санчесом. Санчес подтвердил, что Мадрид передаст Украине шесть танков Leopard 2 в ближайшее время и еще четыре — в будущем, передает DW*.
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил встречу с представителями Китая. Плана мирного урегулирования от Пекина, который могут представить в ближайшее время, он еще не видел, но такая встреча в интересах страны.
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Мобилизованные из Тувы рассказывали на видео, что военные ДНР начали издеваться над ними и говорили, что живыми они отсюда не уедут. Нарушений военная прокуратура не нашла.
Репрессии
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За год в российские суды поступило 6003 протокола о «дискредитации» армии. Только два из них рассмотрели военные суды, остальные — районные.
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В Казани три общественника пытались согласовать акции в память о Борисе Немцове. Они подали заявки на 26 и 27 февраля на разное время и в разные места. Власти отказали по всем предложенным случаям, посчитав акции «не соответствующими федеральному закону о митингах».
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Генпрокуратура утвердила обвинение против писателя Дмитрия Глуховского*. По версии следствия, он распространил «фейки» с искусственным созданием доказательств обвинения по мотиву «политической вражды» (пп.«в» и «д» ч.2 ст.207.3 УК). Поводом стали его тексты и видео.
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К губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву обратились жители области. Они просят проверить на возможное «иноагентство» кемеровского раввина Менахема Рабиновича. Вопросы у «активистов» вызвала также деятельность движения «Хабад» и еврейская книга «Тания».
В России
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«Гражданское содействие»* проанализировало статистику МВД о миграции. Выяснилось, что число беженцев стало рекордно низким за 2022 год. При этом временное убежище получили в несколько раз больше граждан Украины — более 65 тыс. человек на 31 декабря 2022 года. Российский паспорт становится все более непривлекательным и «токсичным активом». В дальнейшем снижение интереса к российским паспортам будет видно в статистике МВД.
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Дело против российского шпиона передали в суд Польши. Следствие считает, что россиянин собирал сведения об армии с 2015 по 2022 годы, общаясь с реконструкторами.
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В подмосковном доме в Одинцовском округе нашли мертвым Вячеслава Ровнейко. Он вместе с зятем Бориса Ельцина Леонидом Дьяченко в 2000 году основал компанию Urals Energy N.V. Это восьмая смерть топ-менеджера в нефтяной отрасли.
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Джидинском, Кабанском и Тункинском районе объявили траур по погибшим в Украине военным. В первых двух районах отменено празднование масленицы, а в последнем — турнир по народной игре в кости. «Люди Байкала» за прошлую неделю нашли имена 39 погибших в Украине военных из Бурятии.
В мире
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Британские юристы начали работать с Евгением Пригожиным, несмотря на то, что он находился под санкциями. Он смог пройти проверку в рамках борьбы по отмыванию денег с помощью квитанции за газ своей матери.
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В Вене проходит зимняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Россию и Беларусь, несмотря на санкции и продолжающиеся бои в Украине, пригласили на встречу. DW* сообщила, что во время заседания депутат из Латвии по-русски послал российскую делегацию «вслед за русским военным кораблем» и назвал депутатов военными преступниками. А во время выступления российских делегатов многие покинули зал.
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Президент частично признанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра.
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В Лондоне дорогу перед посольством России залили в цвета украинского флага. Четыре активиста, устроившие перфоманс, задержаны, пишет SkyNews. Ответственность на себя взяла группа компаний Led By Donkeys. Площадь флага составила 500 квадратных метров.
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Государственные СМИ Северной Кореи отметили годовщину начала боев в Украине. Ответственность за кризис они возложили на НАТО, а вмешательство Америки назвали «путем к самоуничтожению». Конфликт в Украине назвали «неизбежным продуктом принуждения и гегемонии» Соединенных Штатов и их союзников, передает ЦТАК.
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США обещает завтра объявить о новых санкциях против России. По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, в список попадут также китайские компании. Они помогают Москве обходить санкции, сказала она в интервью The Washington Post.
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Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций. Переговоры продолжатся в пятницу, пишет Reuters. Успехов в согласовании новых ограничений не удалось добиться и вчера. Венгрия, Бельгия, Франция и Болгария не хотят вводить ограничения против российской атомной промышленности или прекращать импорт алмазов.
*«Гражданское содействие», DW, Дмитрия Глуховского Минюст России считает «иноагентами».