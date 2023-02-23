Главное в политике 23 февраля

Минобороны России сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию в Приднестровье под видом наступления российских войск. В Молдове эту информацию отвергли.

Глава ЧВК «Вагнера»‎ Евгений Пригожин сообщил, что наемникам обещали начать отгрузку боеприпасов. Вчера он опубликовал фото с десятком погибших: это, по его словам, потери ЧВК за день. В их смерти он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к стелам городов-героев в Александровском саду. В это время в Киеве и Одессе, которые «почтил»‎ Путин, работала ПВО и сообщалось о взрывах. Под атаку попали Харьков и Мариуполь. О пострадавших пока информации нет. Путин в своем поздравлении к 23 февраля сказал, что в этом году, как и раньше, Россия уделит «повышенное внимание укреплению ядерной триады»‎, продолжит производство гиперзвуковых ракет.

В Белгородской области, возвращаясь с боевого задания, упал самолет Минобороны. Погиб пилот. Во время атаки в регионе погибла женщина. Обстреливались еще несколько населенных пунктов Белгородской и Курской областей, пострадавших больше не было.

Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьером Испании Педро Санчесом. Санчес подтвердил, что Мадрид передаст Украине шесть танков Leopard 2 в ближайшее время и еще четыре — в будущем, передает DW*.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил встречу с представителями Китая. Плана мирного урегулирования от Пекина, который могут представить в ближайшее время, он еще не видел, но такая встреча в интересах страны.