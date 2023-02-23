Зеленский назвал «желательной»‎ встречу с представителями Китая

Reuters пишет, что президент Украины Владимир Зеленский не исключил встречу с представителями Китая. Плана мирного урегулирования от Пекина, который могут представить в ближайшее время, он еще не видел, но такая встреча в интересах страны.

Китай в последнее время усилил контакты с Россией: накануне в Москве прошли встречи главы китайского внешнеполитического ведомства Ван И с Владимиром Путиным, Сергеем Лавровым, Николаем Патрушевым. В плане мирного урегулирования Пекин планирует учесть территориальную целостность, суверенитет и безопасность Украины.

На вопрос о перспективах встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Зеленский назвал такие переговоры желательными.

«Мы хотели бы встретиться с Китаем. Это сегодня в интересах Украины. Чем больше стран, особенно общества этих стран — крупных, влиятельных — задумаются о том, как закончить войну в Украине, уважая наш суверенитет, справедливым миром, тем скорее это произойдет»‎, — сказал он.