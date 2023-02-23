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#Новости

«Медиазона»‎*: за год в российские суды поступило 6003 протокола о «дискредитации»‎ армии

23.02.2023

Всего два дела рассматривали в военных судах, остальные — в районных. Саму «дискредитацию»‎ трактуют максимально широко: ею может стать пересказанный сон о Владимире Зеленском или антивоенное письмо 
*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.

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