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«Медиазона»*: за год в российские суды поступило 6003 протокола о «дискредитации» армии
23.02.2023
Всего два дела
рассматривал
и в военных судах, остальные — в районных. Саму «дискредитацию» трактуют максимально широко: ею может стать пересказанный сон о Владимире Зеленском или антивоенное письмо
*«Медиазону» Минюст России считает «иноагентом».
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