Экс-партнера зятя Ельцина Вячеслава Ровнейко нашли мертвым

В подмосковном доме в Одинцовском округе нашли мертвым Вячеслав Ровнейко. Он вместе с зятем Бориса Ельцина Леонидом Дьяченко в 2000 году основал компанию Urals Energy N.V., уточнила РБК.

МВД и СК пока не ответили на запросы. The Insider* пишет, что это восьмая смерть среди топ-менеджеров из нефтегазовой отрасли с начала 2022 года.

Журналисты пишут, что Ровнейко родился в 1959 году. В 2000 году он вместе с Леонидом Дьяченко, первым мужем дочери Ельцина Татьяны Дьяченко, основал компанию Urals Energy N.V. Он также был совладельцем бельгийской нефтекомпании Nafta (B) N.V.

Первое размещение акций Urals Energy N.V. на лондонской бирже в 2005 году позволило привлечь 131 млн долларов. Ровнейко позже судился из-за образовавшихся долгов, ему принадлежало около трети акций компании.

В последние годы он с женой владел компанией, занимавшейся выращиванием цветов.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.