В Белгородской области после обстрела Борисовки погибла женщина

Приграничные Курская и Белгородская области попали под обстрел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одной погибшей женщине в селе Борисовка.

В Борисовке снаряд прилетел в частный дом. Погибла женщина 1951 года рождения. Ее дочь пострадала, ей оказали помощь медики. Еще один снаряд разрушил соседний дом, но в нем никого не было. Повреждения получили еще два дома, нарушено газоснабжение.

Также в регионе атаковали Вознесеновку и Новую Таволжанку. Пострадавших нет. Повреждены ЛЭП и газопровод, есть разрушения в частных домах.

В Курской области пострадавших нет. Атакованы села Троицкое, Гордеевка, поселок Теткино. Окна выбило в детском саду, есть повреждения в более чем десяти домовладениях, сообщил глава региона Роман Старовойт.