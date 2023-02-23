Латвийский депутат в ОБСЕ послал российскую делегацию вслед за «русским кораблем»‎, многие покинули зал на выступлении РФ

В Вене проходит зимняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Россию и Беларусь, несмотря на санкции и продолжающиеся бои в Украине, пригласили на встречу. DW* сообщила, что во время заседания депутат из Латвии по-русски послал российскую делегацию «вслед за русским военным кораблем» и назвал депутатов военными преступниками. А во время выступления российских делегатов многие покинули зал.

Австрия выдала россиянам и белорусам визы для приезда в Вену, но с условием, что они пробудут только в Вене и только на время сессии, 23-24 февраля. Делегации Литвы и Польши отказались приезжать, передает DW*. Не будет участвовать и Украина. Визы выдали 18 российским депутатам.

«В этой комнате есть слон, известный по имени «делегация РФ»‎. Если бы я был свидетелем и меня спросили, кто тут военный преступник, я бы указал на задние скамьи в этом зале. Это позор, что эта делегация здесь. При том делегация, в которой есть лица под санкциями, которые голосовали за аннексию территории независимой страны. Херсон, Донбасс, Запоржье, Луганск. Это же принципы, которые эта же организация (ОБСЕ) была призвана защищать и охранять. А мы сидим, как будто ничего не случилось. Знаете, я воспользуюсь моментом и извините господин председатель, я передам послание делегации РФ в этом зале словами украинских пограничников. «Русский военный корабль, пошел н***й»‎, — сказал латвийский депутат Рихард Колс.

Ранее во время выступления российской делегации многие выходили из зала. Как рассказал ТАСС депутат Петр Толстой, Россия принимает участие в зимней сессии ОБСЕ по праву, а несогласные с этим могут не участвовать в ее заседаниях и уйти «вместе со своими украинскими флагами»‎.

«ОБСЕ — одна из последних площадок, где мы можем донести правду до обезумевших европейцев. В ходе заседания Парламентской ассамблеи звучало много русофобского хамства. Но прямых оскорблений страны и президента мы не потерпим»‎, — добавил Толстой.

*DW Минюст России считает «иноагентом»‎.