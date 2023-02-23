Рубена Варданяна освободили от должности госминистра Нагорного Карабаха

«Новости Армении»‎ сообщили, что президент частично признанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра.

Миллиардер Рубен Варданян отказался от российского гражданства после начала боев в Украине. На пост госминистра его назначили 4 ноября 2022 года.

Арутюнян отметил усилия Варданяна по повышению осведомленности о Нагорном Карабахе в мире и решении проблем во время блокады НКР.

«Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы. Но, с другой стороны, он осознавал и понимал масштабы и степень моей личной ответственности за создавшуюся в Арцахе ситуацию и дальнейшие проблемы»‎, — сказал Арутюнян.