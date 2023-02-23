Рубена Варданяна освободили от должности госминистра Нагорного Карабаха

«Новости Армении» сообщили, что президент частично признанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра.
Миллиардер Рубен Варданян отказался от российского гражданства после начала боев в Украине. На пост госминистра его назначили 4 ноября 2022 года.
Арутюнян отметил усилия Варданяна по повышению осведомленности о Нагорном Карабахе в мире и решении проблем во время блокады НКР.
«Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы. Но, с другой стороны, он осознавал и понимал масштабы и степень моей личной ответственности за создавшуюся в Арцахе ситуацию и дальнейшие проблемы», — сказал Арутюнян.